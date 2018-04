Santa Cruz faz promoção de ingressos no Arruda

Com o propósito de atrair o torcedor para a estreia da Terceira Divisão em casa, o Santa Cruz lançou, nesta quarta-feira, uma promoção de ingressos para os dois primeiros jogos no estádio do Arruda. A "casadinha" para jogos contra Atlético-AC e ABC, pela segunda e terceira rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, irá custar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Os jogos acontecem no domingo, às 18h30, e no sábado seguinte (28), às 16h. A venda dos ingressos terá início a partir das 9h desta quinta-feira, nas bilheterias do Arruda.O Tricolor estreou na competição nacional no último domingo com um empate em 1 a 1 no clássico contra o Náutico, na Arena de Pernambuco. Para o jogo contra o Atlético-AC, a atração será o retorno do volante Carlinhos Paraíba, principal contratação do clube na temporada.