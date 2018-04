Nelsinho Baptista sinaliza mudanças no Sport

Treino desta quarta-feira (18) serviu para que o técnico começasse a esboçar a equipe que enfrentará o time do Botafogo (RJ), na segunda

O técnico do Sport, Nelsinho Baptista, deu, na tarde desta quarta-feira, as primeiras pistas da escalação que deve utilizar no duelo contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, na próxima segunda-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Pelas escolhas do treinador em campo, algumas novidades devem surgir em relação à estreia na Série A.



O volante Anselmo e o zagueiro Durval não participaram do treino. Ambos estão com conjuntivite, mas não preocupam para a partida da segunda.



O goleiro Agenor, que falhou em dois gols na primeira rodada, contra o América/MG, deve deixar o time titular. O mais provável é que Mailson seja o titular. Aos 21 anos e formado na base do Sport, Mailson e Lucas, também da base, participaram do treino com os principais jogadores, enquanto Agenor ficou treinando em separado com o preparador de goleiro, Gilberto. Cláudio Winck é outro que parece ter perdido a titularidade, com Raul Prata e Sander atuando nas laterais.

Apesar de não ter realizado coletivo, Nelsinho trabalhou a parte tática e desenhou a equipe com apenas dois volantes e três meias. Na ocasião, os dois homens de marcação foram Ferreira e Fellipe Bastos. Isso porque Anselmo não treinou, mas deve assumir o lugar de Ferreira. No sistema ofensivo, Andrigo, Gabriel e Marlone devem formar o trio para servir Hygor, que deve seguir como atacante de referência.