Em Porto Alegre, Palmeiras bate o Grêmio

Se no ataque o Palmeiras assustava, no setor defensivo Jaílson fazia sua parte. Aos 16 minutos, Leonardo arriscou de longe, e o goleiro afastou o perigo. Depois disso, o Grêmio tentou surpreender Jaílson, mas o goleiro mostrou segurança.



Antes do intervalo, Willian voltou a ter grande chance, só que novamente acertou a trave gremista para desespero do próprio atacante.



A equipe gaúcha continuou dando trabalho para o goleiro Jaílson. Mas o palmeirense evitava o gol adversário com boas defesas. Quando não conseguiu, a trave ajudou.



A equipe de Roger Machado diminuiu um pouco o ritmo alucinante, porém conseguiu abrir o placar. Dudu recebeu, saiu da marcação e encontrou Willian, que dessa vez acertou o gol.



No final, Willian ainda marcou o segundo e se tornou um dos artilheiros do Brasileiro ao lado de Róger Guedes, do Atlético-MG. Ambos têm seis gols.









O Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 0, nesta quarta-feira (6), em Porto Alegre, e subiu para a terceira colocação na classificação geral do Brasileiro. A equipe gaúcha não era derrotada a em casa desde o começo de fevereiro e estava 15 jogos sem perder em seu estádio.Uma partida entre dois candidatos ao título só poderia ser repleta de oportunidades para os dois lados, com muito toque bola, criação de jogadas, e lances de empolgar os torcedores.Logo no primeiro minuto de partida, o Palmeiras deu o seu cartão de visitas e mostrou que estava disposto a conquistar três pontos mesmo jogando na casa do adversário. A zaga afastou mal, Willian aproveita e mandou para o gol. A bola tocou na trave do gol de Grohe.