Zverev conquista o Masters 1.000 de Madri

Alemão, de 21 anos, chegou ao seu terceiro título desta categoria em um ano

O alemão Alexander Zverev conquistou o título do Masters 1.000 de Madri, neste domingo (13), depois de superar o austríaco Dominic Thiem com um duplo 6/4. Foi o terceiro troféu desta categoria que o tenista, de 21 anos, conquistou.

Campeão em Roma e Montreal no ano passado, o terceiro melhor tenista do mundo precisou de 1 hora e 19 minutos para levantar o troféu em Madri. Thiem, que pelo segundo ano seguido ficou com o vice-campeonato, deixou pelo caminho o favorito Rafael Nadal para chegar à final, mas cometeu muitos erros na decisão.

Zverev se torna o quinto jogador em atividade a conquistar três títulos de Masters 1.000. Os outros quatro são Nadal, Federer, Djokovic e Murray.

Jogador explosivo, Zverev soube controlar as emoções e somou apenas 12 erros não forçados na partida. Já Thiem, de 24 anos, somou 21 e se mostrou mais instável. Duas quebras de serviço no início de cada set abriram caminho para o título de Zverev, que deixa as quadras de Madri sem perder nenhum set.