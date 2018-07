Zlatko Dalic: 'Subasic é o homem do jogo'

Técnico da Croácia se vê orgulhoso da vitória sobre a Dinamarca, mas frisa que o foco agora é se preparar para o duelo contra a anfitriã

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, destacou a força mental da sua equipe após a vitória nos pênaltis sobre a Dinamarca, que permitiu a classificação para as quartas de final do Mundial 2018. O técnico deixou ainda uma palavra para o goleiro, Danijel Subasic.



"Subasic foi um herói ao defender 3 pênaltis. É o homem do jogo. Quero aplaudir os jogadores, porque foi um jogo muito difícil. Falhamos 3 pênaltis, um na prorrogação e 2 nas cobranças, mas fomos fortes mentalmente. Foi essa qualidade que nos permitiu a classificação para as quartas de final. A equipe soube reagir e superar-se depois do pênalti desperdiçado por Modric no fim da prorrogação", disse o croata em coletiva à imprensa.



Dalic foca agora no duelo contra a seleção anfitriã, e diz que não vai ser fácil. "Vai ser outro duro teste para nós. Será o jogo mais importante de todos os que disputamos até agora. Não podemos relaxar nem um pouco" completa.



Não me esquecerei desta cidade (Novgorod). Tivemos bons momentos aqui, onde ganhamos da Argentina por 3 a 0. O de hoje foi um jogo complicado, duro, intenso, como será diante da Rússia. Mas essas dificuldades de hoje nos tornarão mais fortes. Hoje a minha confiança nestes jogadores é ainda maior. Quero parabeinzar a seleção dinamarquesa, que é uma equipe muito disciplinada, organizada e que corre 5 quilômetros a mais do que os seus adversários. Nos deu muito trabalho" elogia o adversário "mas hoje, infelizmente, só podia passar um. Seguimos em frente quando já ficaram pelo caminho tantas grandes seleções.", referiu.



O jogo contra a Rússia acontece às 15h (horário de Brasília) do sábado (7), em Sochi.