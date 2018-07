Özil anuncia aposentadoria da seleção alemã e acusa federação de racismo

Jogador cita desentendimento com presidente da federação como causa para a decisão: 'sou alemão quando ganhamos e imigrante quando perdemos'

Na tarde deste sábado, o meia alemão Mesut Özil divulgou uma nota oficial em suas redes sociais anunciando sua aposentadoria da seleção alemã.



"É com o coração partido que eu anuncio que não jogarei mais pela seleção alemã enquanto tiver o sentimento de racismo e desrespeito. Eu costumava vestir a camisa da Alemanha com orgulho, mas agora não mais. Foi uma decisão difícil, já que sempre deixei tudo pelos meus companheiros, pela comissão técnica e pelas boas pessoas da Alemanha. Mas, quando autoridades da DFB [Federação Alemã de Futebol] me tratam da forma que trataram, desrespeitando minhas raízes turcas e me usando como propagando política de forma egoísta, é um basta", escreveu o jogador do Arsenal.



O meia cita o presidente da DFB, Reinhard Grindel, como um dos principais responsáveis pela sua saída da seleção alemã. Segundo Özil, a polêmica teve início em maio, quando ele visitou o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, e postou uma foto com o polêmico mandatário turco. À época, Grindel afirmou que "os valores defendidos pelo futebol e pela federação alemã não eram tidos em conta por Erdogan". Em uma reunião entre o jogador e o presidente da DFB, ambos decidiram deixar a discussão política de lado e se concentrar só na disputa da Copa do Mundo.



Após a eliminação na fase de grupos do Mundial, Grindel voltou a criticar o meia, dizendo que ele deveria se explicar novamente e colocou a culpa do mau resultado da seleção alemã sobre Özil.



"Não vou mais aceitar ser um bode expiatório de sua incompetência e inabilidade de executar seu trabalho. Eu sei que ele me queria fora do time e divulgou sua opinião no Twitter sem consultar ninguém, mas Jochim Löw [técnico da seleção] e Oliver Bierhoff [diretor da seleção] me apoiaram", afirmou o meia.



O meia também citou que sua família tem recebido ameaças e lembrou que, em 2004, Grindel citou o multiculturalismo alemão como um mito, quando era membro do parlamento nacional, e votou contra a dupla nacionalidade a imigrantes alemães.



"Para os olhos de Grindel, eu sou alemão quando vencemos, mas sou um imigrante quando perdemos. Pago meus impostos na Alemanha, faço doações a escolas alemãs, ganhei a Copa do Mundo com a Alemanha, mas ainda não sou aceito na sociedade. Sou tratado como 'diferente'. Lukas Podolski e Miroslav Klose [ambos nascidos na Polônia] nunca são citados como Alemães-Poloneses. Por que eu sou Alemão-Turco? É por causa da Turquia? É por que eu sou muçulmano? Sou nascido e criado na Alemanha, por que as pessoas não aceitam que sou alemão?", criticou o jogador.