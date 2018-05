Zidane recusa favoritismo do Real na final da Champions

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostrou contrário a opinião de que o clube espanhol é favorito na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, neste sábado (26) em Kiev (Ucrânia).

"Podem dizer muitas coisas, mas sabemos que não é assim. Não somos favoritos e o Liverpool também não. É meio a meio como sempre nas finais. Temos que fazer uma grande partida para ganhar. Dentro de nosso vestiário não nos sentimos favoritos", explicou o treinador. "Chegar a uma final não é nada fácil".

Zidane busca o terceiro título como técnico na Liga dos Campeões, feito realizado somente por Bob Paisley (Liverpool) e Carlo Ancelotti (Milan e Real Madrid). "Vivo disso, é minha paixão, sempre competi. Mas por trás disso tem muito trabalho", disse o técnico.

A escalação para a partida final deixará no banco alguns jogadores que sonham em disputar essa decisão. "Tenho que tomar decisões, mas todos são muito bons e alguns ficarão de fora. O jogador pode ficar decepcionado, mas quando a partida começa ele torce para a equipe", justificou Zidane.

O treinador do Real brincou com suas semelhanças com o adversário, o alemão Jurgen Klopp. "Como jogador eu era um pouco melhor, mas ele não jogava mal", disse "O que ele fez no futebol é fenomenal. Cada um de nós é distinto, mas o respeito".