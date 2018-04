Zidane diz que duelo contra Juventus 'não tem a ver' com última final

Comandante do Real Madrid não quer se basear no último confronto das equipes, pela decisão da Champions League na última temporada

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, alertou nesta segunda-feira (2), na véspera do confronto de ida das quartas de final da Champions contra a Juventus, que o duelo "não tem nada a ver" com a final disputada em Cardiff entre as duas equipes na temporada passada e vencida pelo Real, por 4-1.

"Não tem nada a ver com o que aconteceu há dez meses. Temos que pensar somente nessa eliminatória e fazer uma grande partida hoje de manhã", declarou o técnico francês em coletiva de imprensa.

"Não somos muito diferentes, porque são mais ou menos os mesmos jogadores, mas desde então nossa temporada não tem sido tão boa quando esperávamos", continuou Zidane.

Sobre o adversário, Zidane elogiou que "é importante o que a Juventus está fazendo", num momento em que o clube italiano parece estar encaminhando um sétimo título italiano consecutivo, além de ter disputado e perdido duas das últimas três finais de Liga dos Campeões.

"É uma equipe muito completa e devemos ter respeito a todas suas linhas. Além disso, seu DNA é muito parecido com o do Real Madrid", disse Zidane.

O francês foi jogador da Juventus nos anos 1990, equipe na qual se destacou mundialmente antes de se transferir ao Real Madrid."Aprendi muitas coisas na Juventus como pessoa e jogador. Me acolheram como uma família e tenho boas lembranças desta etapa. Agora estou do outro lado e só penso na partida do Real Madrid", explicou.

Além de Zidane, quem também compareceu à coletiva de imprensa pré-jogo foi o meia croata Luka Modric, que pregou atenção ao Real Madrid.

"Neste tipo de jogo, o mais importante é a experiência e os pequenos detalhes, que podem ser chave. Irão se enfrentar duas equipes de muita qualidade, e se sairá melhor quem cometer menos erros e aproveitar melhor suas oportunidades".

Sobre o atual estado de forma, depois de sofrer com um incômodo nas últimas semanas, o jogador croata explicou: "Me sinto bem. Não tenho nenhum incômodo como tive nos últimos jogos e para mim isso é o mais importante".