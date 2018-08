Zé Ricardo é o novo técnico do Botafogo

Zé Ricardo, 47, é o novo técnico do Botafogo. Dois dias depois de demitir Marcos Paquetá, que não resistiu à quarta derrota em cinco jogos em que comandou o time, a diretoria acertou a negociação com o ex-treinador de Flamengo e do Vasco.





O técnico assumiu o clube rubro-negro no início de 2017 e logo conquistou o Campeonato Carioca. Em 6 de agosto daquele ano, após derrota em casa para o Vitória (BA), já pelo Campeonato Brasileiro (0 a 2), acabou demitido.

Dezasseis dias depois foi anunciado pelo rival Vasco, onde já trabalhara como treinador da equipe de futsal.



No clube cruz-maltino, Zé ficou até 2 de junho deste ano, depois de classificar o time para a Copa Libertadores de 2018 e ser vice-campeão carioca. O técnico pediu demissão após derrota justamente para o Botafogo, em casa.