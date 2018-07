Zagueiro da Inglaterra afirma que time está cheio de confiança para jogo contra a Colômbia

Segundo Harry Maguire, jogo pelas oitavas de final da Copa, nesta terça-feira deve ser difícil; seleção inglesa não vence uma partida de mata-mata desde 2006

O zagueiro Harry Maguire, titular da seleção inglesa, falou que a equipe está "cheia de confiança" para o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo diante da Colômbia. Em entrevista ao canal da Associação de Futebol do país (FA) no Youtube, o jogador do Leicester elogiou o adversário e previu um jogo difícil nesta terça-feira, em Moscou. "A gente definiu nossa meta no início do torneio, que era passar pela fase de grupos. E, agora, nós temos um grande jogo diante da Colômbia, pelo qual estamos ansiosos e para o qual estamos cheios de confiança."



O país não vence um confronto de mata-mata em competições importantes desde 2006, quando chegou às quartas na Alemanha. "É um grande acontecimento passar pela fase de grupos, como já foi um grande feito passar pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para quem está jogando, é um grande feito. Mas sentimos que ainda há mais por vir e é isso que precisamos mostrar contra a Colômbia", disse Maguire.