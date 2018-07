Zagueiro croata leva só advertência por vídeo pró-Ucrânia

Em sua defesa, o jogador, que poderia pegar até dois jogos de suspensão, disse que foi "apenas uma brincadeira com os ex-companheiros de Dínamo".



Croácia e Inglaterra se enfrentam na quarta-feira, em Moscou, às 15h, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo. E com Vida em campo.

O zagueiro Domagoj Vida, autor de um dos gols na partida que classificou a Croácia para a semifinal da Copa do Mundo, escapou de uma possível suspensão para o duelo contra a Inglaterra nesta quarta-feira.Após a classificação nos pênaltis contra a Rússia, o zagueiro postou um vídeo em suas redes sociais, em que gritava "glória à Ucrânia", slogan da revolução contra o ex-presidente Viktor Yanukovych, alinhado à Rússia, que provocou uma ocupação militar russa na Crimeia, em 2014.A Fifa, que não permite manifestações políticas na Copa do Mundo, analisou o vídeo e decidiu aplicar somente uma advertência ao zagueiro, que atuou no Dínamo de Kiev entre 2013 e 2018.