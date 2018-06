Xhaka e Shaqiri são punidos pela FIFA

Os jogadores da seleção da Suíça Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri foram multados em 10 mil francos, cerca de R$ 38 mil, pelo Comitê Disciplinar da Fifa, nesta segunda-feira (25), após comemorarem os gols feitos contra a Sérvia, na última sexta-feira, fazendo o símbolo da águia de duas cabeças presente na bandeira albanesa.



O símbolo representa apoio ao Kosovo, região de maioria albanesa, que declarou sua independência de forma unilateral à Sérvia. Ambos os atletas tem origem kosovares, sendo que Shaqiri nasceu na região. O lateral e capitão da equipe Lichtsteiner, que repetiu o símbolo em apoio aos companheiros, também foi multado em 5 mil francos, cerca de R$ 19 mil.



Outro lado

No lado sérvio, a federação do país foi multada em 54 mil francos, cerca de R$ 206 mil, pelo comportamento da torcida, que levou cartazes discriminatórios, segundo avaliação da entidade. Alguns sérvios foram vistos com casacos com a imagem do ex-militar Rarko Mladic, responsável pelo genocídio de mais de oito mil muçulmanos de origem bósnia na década de 1990.





Confira a nota da federação:



Os jogadores suíços Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Stephan Lichtsteiner foram punidos com multas de 10 mil francos suíços, 10 mil francos suíços e 5 mil francos suícos, respectivamente e advertências por terem infringido o artigo 57 do Código Disciplinar da Fifa e apoiado comportamento contrário aos princípios do fair play durante as comemorações dos gols no jogo entre Suíça e Sérvia.



A Federação de Futebol da Sérvia foi punida por violar o artigo 67 (partes 2 e 3) do Código Disciplinar da Fifa com uma multa de 54 mil francos suíços e advertência por cartazes e mensagens discriminatórias dos torcedores da Sérvia assim como por atirar objetos durante o jogo entre Suíça e Sérvia.

Em relação ao mesmo jogo, o presidente da Federação de Futebol da Sérvia, Sr. Slavisa Kokeza, assim como o técnico da seleção nacional Sr. Mladen Krstajic foram considerados culpados por infringir o artigo 57 do Código Disciplinar da Fifa pelas declarações dadas após a mesma partida e, por isso, foram punidos com multas de 5 mil francos suíços cada