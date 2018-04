Wolverhampton paga 12 milhões de euros por Boly

O Wolverhampton está prestes a acionar a opção de compra por Willy Boly, assegurando a entrada de 12 milhões de euros nos cofres do FC Porto. O zagueiro, de 26 anos, realizou 35 jogos e marcou 3 gols esta temporada, onde atuou por empréstimo dos dragões, tendo causado forte impressão.O cenário de aquisição do jogador emprestado que agora terá título definitivo era o mais viável frente ao rendimento do francês às ordens de Nuno Espírito Santo. No entanto, com a promoção à Premier League já garantida, os planos dos Wolves ganharam novos contornos mais concretos e Boly encontra-se mesmo entre os alvos prioritários, tendo sido traçado o objetivo de concretização de um contrato de longa duração com um jogador que, neste momento, está vinculado aos azuis e brancos até 2021.A intenção também foi confirmada pelo jornal "Telegraph", que conta ainda outros detalhes e revelações sobre o projeto ambicioso do Wolverhampton, que para além do defesa também inclui entre as intenções do clube a aquisição de Léo Bonatini, atualmente no futebol inglês por empréstimo do Al-Hilal, da Arábia Saudita.