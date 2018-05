Wimbledon aplicará novas regras para lutar contra abandonos

Tenista que estiver lesionado, jogar e deixar a disputa na 1ª rodada não receberá premiação integral

A organização de Wimbledon introduzirá novas regras na edição deste ano para buscar reduzir o número de abandonos na 1ª rodada. Os responsáveis pelo Grand Slam colocarão em prática a regra "50/50" com o objetivo de evitar a situação ocorrida no ano passado, quando houve sete abandonos no início das partidas na 1ª rodada.

Até 2017, um jogador tinha que participar da 1ª rodada para ter o direito de receber a premiação. E alguns tenistas se apresentavam para jogar sem condições físicas, iniciavam a partida e depois jogavam a toalha.

A partir de agora, os jogadores lesionados receberão 50% da premiação válida pela 1ª rodada, caso desistam da partida até a quinta-feira anterior ao início da competição. Os outros 50% ficarão com o substituto.

Para que a regra seja respeitada, o torneio lembrou que qualquer tenista que abandonar ou tiver atuação abaixo das normas profissionais na 1ª rodada poderá ser multado no valor da premiação inicial.

O valor destinado a premiação será de € 38,6 milhões. Os campeões do masculino e do feminino receberão quase o mesmo valor do ano passado: € 2,55 milhões.