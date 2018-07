Willian Maranhão comemora sequência entre os titulares

Com cinco jogos pela equipe tricolor, o atleta vai se firmando entre os titulares do técnico Roberto Fernandes e ganhando confiança

Com cinco jogos pelo Santa Cruz, o jovem Willian Maranhão vai se firmando entre os titulares do técnico Roberto Fernandes e ganhando confiança para a reta final da temporada. Sequer cogitado em possíveis mudanças, o volante comemorou o bom momento e se mostrou em ótima forma física.



"Adaptação aqui foi boa. Recuperei minha forma física e estou no ideal. Venho melhorando no decorrer dos jogos. Tenho a confiança do professor e de toda a equipe. Isso ajuda para que as coisas continuem dando certo", falou Willian.



Roberto Fernandes, durante a semana passada, declarou o desejo de colocar Carlinhos Paraíba e Arthur Rezende juntos no meio de campo. Caso isso aconteça, é provável que Willian Maranhão atue um pouco mais recuado, como primeiro volante. Ele disse não ter problemas com a posição.



"Se houver (a mudança) vou estar preparado. Ele vem testando essa função nos treinos. Mas se acontecer, não muda muito pra mim. Já joguei mais recuado, atuando ali na frente dos dois zagueiros. Acredito que pode dar certo, sim, essa formação", comenta o atleta. O Santa Cruz só entra em campo no próximo sábado (28), para encarar o Confiança, no Arruda.