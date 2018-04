Wenger diz que não foi ele quem decidiu revelar que deixaria Arsenal

Técnico francês não tem destino definido para a próxima temporada mas afirma que seguirá trabalhando

O técnico francês Arsène Wenger reconheceu, nesta quarta-feira (25), que não controlou a data para revelar que não continuaria no comando do Arsenal, um dia antes do duelo contra a semifinal da Liga Europa contra o Atlético de Madrid.

Depois de mais de 20 anos no comando do Arsenal, o francês indicou que vai deixar o clube um ano antes do final de seu contrato. "O timing não foi realmente minha decisão", reconheceu Wenger em coletiva de imprensa. O treinador comanda o Arsenal desde 1996.

"Sinceramente, não sei o que vou fazer. Se vou fazer uma pequena pausa? O que é certo é que vou continuar trabalhando. Ainda não estou pronto para me dedicar a outra coisa", indicou.

Wenger destacou que não quer interferir na escolha de seu sucessor no Arsenal, apesar de revelar que tem "boas referências" de Luis Enrique Martínez, cujo nome soa insistentemente como candidato.

No último final de semana, o treinador francês explicou que o motivo de sua saída era preservar a imagem internacional do clube, com riscos de ser danificada com os protestos dos torcedores.

"Por enquanto faço meu trabalho, mantenho minha rotina e me concentro no que tenho que fazer a cada dia", acrescentou.