Wenger deixará o Arsenal após 22 anos

O técnico do Arsenal, Arsene Wenger, anunciou nesta sexta-feira (2) que deixará o clube ao final desta temporada, após 22 anos no comando da equipe inglesa.

"Depois de uma avaliação cuidadosa e após várias conversas com o clube, sinto que é o momento correto de sair", afirmou Wenger ao site do Arsenal. "Sou muito agradecido pelo privilégio de ter servido ao clube durante tantos anos memoráveis", completou.

Wenger, de 68 anos, conquistou com o Arsenal três títulos do Campeonato Inglês, incluindo uma temporada em que o clube terminou invicto (2003-04), além de sete Copas da Inglaterra.

Os últimos anos, no entanto, foram complicados para o time. O Arsenal conquistou o Inglês pela última vez há 14 anos e esta temporada está próximo de ficar fora da Champions pela segunda vez consecutiva.

A única chance de conseguir a vaga na Champions é conquistar a Liga Europa, competição em que os Gunners enfrentarão o Atlético de Madrid nas semifinais.

O clube afirma que vai procurar um sucessor para Wenger o mais rápido possível.

Desconhecido para a imprensa e para os torcedores quando chegou aos Gunners em 1996, procedente do futebol japonês, Wenger transformou o Arsenal em protagonista na Europa.

A revolução de Wenger começou internamente. O primeiro que fez foi mudar a dieta do elenco e terminar com a cultura do álcool, muito presente no Arsenal.



Herança intocável

Com um estilo ofensivo e espetacular, o Arsenal 'chato' se tornou em um dos times mais atrativos da Europa com Bergkamp ou Thierry Henry.

"Recentemente as pessoas se confundiram com o que fez no momento e sua herança. Uma vez que anuncia sua saída, as pessoas querem falar de sua herança. E isso é intocável", indicou Henry.