Warriors iniciam série com vitória sobre os Spurs

Klay Thompson marcou 27 pontos e terminou como cestinha da partida

Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors venceu o San Antonio Spurs por 113 a 92, no jogo 1 da série melhor de sete dos playoffs.



Sem poder contar com Stephen Curry, que ainda se recupera de lesão, os Warriors foram comandados por Kevin Durant, que assumiu o protagonismo e marcou 24 pontos. Klay Thompson terminou como cestinha da partida, com 27.



Durante os quatro quartos da partida, os Spurs não conseguiram ameaçar o adversário que liderou o placar do início ao fim.



Golden State Warriors e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar no jogo 2 nesta segunda-feira (16), novamente em Oakland. No ano passado, os Warriors fizeram 4 a 0 contra os Spurs, e despacharam o adversários nesta mesma fase dos playoffs.