Warriors derrotam Rockets e enfrentam os Cavs na decisão

Os destaques do confronto foram Kevin Durant, que terminou como cestinha da partida com 34 pontos, e Stephen Curry, que marcou 27 pontos e deu 10 assistências.



A série final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers começa no dia 6 de junho.



Caso conquiste seu sexto título da NBA, os Warriors se igualam ao Chicago Bulls, que dominou a principal liga de basquete do mundo nos anos 1990, conduzido pela lenda Michael Jordan.



Em sua quinta final, os Cavs buscam seu segundo título e contam com a força do fenômeno LeBron James, que vai atrás do seu quarto anel de campeão da NBA.







Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors bateu o Houston Rockets por 101 a 92, nesta terça-feira (29), ficou com o título da Conferência Oeste, e enfrentará o Cleveland Cavaliers na grande decisão da NBA.Será a quarta final consecutiva entre as duas equipes. Os Warriors venceram nas temporadas 2014/2015 e 2016/2017, já os Cavs, de LeBron James, ganharam em 2015/2016.No decisivo duelo disputado no Texas, o Houston começou bem, e mesmo sem poder contar com Chris Paul, machucado, dominou os dois primeiros quartos. Mas no terceiro, os Warriors passaram à frente e não deram mais chance aos Rockets até o final da partida