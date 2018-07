Wanda? Hisense? Fique por dentro das marcas que aparecem nos estádios da Copa

Gigantes chinesas, que patrocinam o Mundial da Fifa pela 1ª vez, são desconhecidas do público brasileiro

Se você assistiu a algum jogo da Copa do Mundo da Rússia deve ter reparado nas marcas que aparecem nos letreiros de publicidade dos gramados. As principais são Wanda, Hisense, Mengniu e Vivo, que apesar de serem desconhecidas do público brasileiro, são grandes gigantes do mercado chinês.



A Wanda é uma sete marcas que são as "parceiras oficiais" da Fifa e da Copa, ou seja, as marcas da "cota master" dos patrocínios, ao lado de Adidas, Coca-Cola, Gazprom (empresa de energia russa), Hyundai, Qatar AirWays e Visa. As outras três estão entre os "patrocinadores oficiais" (uma cota menor) junto com a Budweiser e McDonald’s.



Estas companhias da China aproveitaram o espaço deixando por grandes multinacionais, como a Sony, Johnson & Johnson, Emirates, Castrol e Continental, que deixaram de patrocinar a Copa após os escândalos do futebol que macharam a imagem da Fifa.



O interesse chinês pelo futebol vem crescendo. O presidente da China, Xi Jinping, já manifestou o desejo do país sediar a Copa de 2030.





Wanda Group

O Wanda Group fechou acordo para patrocinar o evento até 2030, ou seja, para a Copa da Rússia e mais três torneios.



O Wanda é um conglomerado com braços em vários segmentos da economia. O grupo é forte na área de entretenimento, produzindo filmes, séries e jogos. É dono das americanas AMC Entertainment, produtora de séries como "The Walking Dead" e dona da maior rede de salas de cinema do mundo– no Brasil, ela tem os cinemas UCI, e da Legendary Entertainment, responsável pelo último "Godzilla" e pelo "Se Beber, não Case".



Fabrica os iates de luxo Sunseeker e tem negócios culturais na China. Também é um dos líderes no mercado imobiliário chinês, com aposta em prédios corporativos e hotéis cinco estrelas, além de possuir investimentos nas áreas de seguros e microcrédito, entre outros.



Até 2018, o Wanda Group detinha 17% do clube espanhol Atlético de Madri, mas devido ao elevado endividamento, os chineses decidiram vender sua participação. Da parceria, restou apenas seu nome no novo estádio do time, o Wanda Metropolitano.



Hisense

A Hisense desenvolve e fabrica aparelhos da linha branca, como refrigeradores e freezers, e TVs, tanto com a própria marca como outras — nos EUA, as TVs da Sharp são todas fabricadas pela Hisense. Fundada em 1969, ela tem 18 filiais no mundo.



A companhia de eletrônicos já patrocinou a Euro 2016 e o time de futebol FC Schalke 04, da Alemanha.



Mengniu

A Mengniu Dairy (laticínios) é a maior fabricante e distribuidora de laticínios na China e conta com o astro argentino Lionel Messi como garoto propaganda.



Vivo

Apesar de homônima à operadora de internet e telefonia do Brasil, a Vivo não vende pacotes de dados e afins, é fabricante de celulares.



Ela faz parte do grupo BBK, um dos maiores do mundo, e está aproveitando o evento para anunciar o Vivo Nex, um curioso smartphone cuja tela ocupa toda a parte frontal e que esconde a câmera de selfies em um mecanismo que lembra um periscópio.



A Vivo chinesa, que aposta nos clientes de baixa renda chineses, alcançou recentemente o top 5 global em vendas e ultrapassou gigantes conhecidas como LG, ZTE e Lenovo.





Pelo contrato, a fabricante de celulares chinesa se tornou patrocinadora das Copas da Rússia e a do Qatar, em 2022.

*Com agências