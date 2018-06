Volta das vuvuzelas e frango vivo no estádio; veja os bastidores da Copa

Febre na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, as barulhentas vuvuzelas, conhecidas no Brasil como cornetas, estão sendo notadas também na Rússia. Torcedores do Irã e do Marrocos utilizaram o instrumento de sopro para torcer nesta sexta-feira (15) em São Petersburgo. Alguns, no entanto, não gostaram.

"Estou ouvindo as malditas vuvuzelas? Que volte a ola mexicana", escreveu o ex-atacante inglês Gary Lineker no Twitter.

Am I hearing fucking vuvezelas? Bring back the Mexican wave. — Gary Lineker (@GaryLineker) 15 de junho de 2018



Para os torcedores nigerianos, levar um frango vivo para o estádio é como carregar um amuleto de boa sorte. Mas na Copa do Mundo da Rússia, esse ritual não será permitido. Segundo o jornal Nigeria Daily News, as autoridades russas rejeitaram um pedido a esse respeito.

"Não será possível, de forma alguma, ir com um frango vivo (para o estádio)", declarou o ministro do Turismo russo em declarações à agência de notícias Interfax. "Mas se os nigerianos quiserem apoiar sua equipe em outros lugares, podemos aconselhá-los sobre onde comprar galinhas", disse ele.











Os jogadores belgas chegaram na Rússia na última quarta-feira (13) e já perceberam com preocupação que algo não funciona bem em seus quartos no Country Club Moscow, um hotel cinco estrelas: a conexão Wi-Fi.

"Jogamos PlayStation e precisamos de uma boa conexão com a Internet, já que somos muitos jogando ao mesmo tempo", explicou o meia Thorgan Hazard. Nesta sexta-feira (15), o atacante Michy Batshuayi respirou aliviado: "Vocês sabem como são as novas gerações, todos nós queremos estar na Internet com nossos celulares e jogar PlayStation entre nós. Tivemos um pequeno problema, mas agora está muito melhor".



2.900 pares de meia

Participando pela primeira vez de uma Copa do Mundo, a seleção da Islândia tem recebido críticas dos seus conterrâneos pelo gasto na compra de meias. A delegação viajou para a Rússia com nada menos que 2.900 pares.

"Excessivo e um desperdício", indignou-se o grupo ecologista Vakandi, que defende a redução de dejetos. Um representante da Federação Islandesa disse que o material excedente será compartilhado com outras equipes.



Panamá na Copa

Outro time estreante no Mundial é a seleção do Panamá, que entra em campo na próxima segunda-feira (18) contra a Bélgica em Sochi. Para a ocasião, os jogadores contarão com o apoio de cerca de 4 mil compatriotas, incluindo o presidente do país, Juan Carlos Varela, e Mariano Rivera, considerado o melhor arremessador da história do beisebol, seis vezes vencedor das Grandes Ligas americanas e uma das personalidades mais conhecidas do pequeno país da América Central.