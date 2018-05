Vitória supera Vasco por 3 a 2 em São Januário

O Vitória venceu o Vasco por 3 a 2, neste domingo (13), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Fernandes, André Lima e Werley (contra) marcaram no lado rubro-negro, enquanto Yago Pikachu e Andrés Ríos balançaram a rede para os donos da casa. Foi o primeiro triunfo da equipe baiana e a primeira derrota do Cruz-Maltino no Brasileirão deste ano.A equipe visitante saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo. O Vasco errou na saída de bola com bobeira de Desábato, Neilton pressiounou Martín Silva, que conseguiu tirar a bola, mas André Lima ficou com a sobra a mandou rasteiro no canto esquerdo do goleiro cruz-maltino.Aos 37, uma sequência de pênaltis para a equipe carioca. Wagner foi derrubado por Rhayner e o árbitro assinalou pênalti, Ríos bateu e Caíque fez a defesa. No rebote, Caio Monteiro tenta a finalização, mas é derrubado pelo goleiro rubro-negro. Pikachu cobrou com sucesso e empatou para o Vasco aos 39.