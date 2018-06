Vitória fora de casa reacende motivação no Guarani

A vitória encerrou o incômodo jejum de 11 meses sem ganhar fora de casa pela Série B do Brasileiro. Mesmo sem titulares importantes como Lenon, Anselmo Ramon e Rondinelly, o Guarani mostrou poder de superação para conquistar os três pontos e fortalecer o emocional do grupo.



Em campo

A partida caminhava para um final já conhecido do torcedor bugrino, apesar da equipe jogar bem em alguns momentos. Com Bruno Mendes, o Bugre teve uma chance clara de abrir o placar, porém foi o adversário quem saiu na frente, em um lance de bola parada, ainda no primeiro tempo da partida.



O time campinense porém, não desanimou. Ao contrário do que vinha ocorrendo nas últimas partidas, voltou para o jogo e buscou igualar o resultado. Guilherme, aos 12 minutos do segundo tempo, empatou a disputa. Pouco depois, foi a vez de Rafael Longuine marcar um golaço para o Guarani.



Após virar a partida, o Bugre adotou uma postura mais defensiva, fechando os espaços. O CSA pressionou bastante e ainda conseguiu dar um susto no último lance da partida. Mas a tão esperada vitória fora de casa, enfim, se confirmou para a equipe campinense, que não ganhava desde 1º de julho de 2017, quando venceu o ABC, de Natal, por 1 a 0.



Próximos desafios

Com a vitória, o Guarani chegou a 13 pontos, assumindo a oitava colocação, o que permite ao time sonhar com a parte de cima da tabela afinal, são apenas dois pontos de distância para o G-4, onde o Avaí lidera com 15 pontos.

O resultado positivo em cima do vice-líder, de virada e fora de casa, dá moral ao elenco para as duas próximas partidas, que acontecerão no Brinco de Ouro, contra o Vila Nova e o São Bento.



É a chance para do time bugrino enfim embalar na competição e retomar uma sequência de vitórias.

O Guarani retorna a campo neste sábado (9), pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h30. O time enfrentará o Vila Nova, de Goiás, no Brinco de Ouro, em Campinas.Lenon, que não disputou a última partida por suspensão, deve retornar ao time. Já o atacante Anselmo Ramon, o lateral Marcílio, o zagueiro Philipe Maia e o meia Bruno Nazário, são dúvidas já que seguem contundidos e dependem de liberação do departamento médico.O Bugre vem de um resultado positivo, após ter vencido de virada por 2 a 1, o CSA, vice-líder do campeonato, no estádio Rei Pelé, em Maceió, na terça-feira (5).