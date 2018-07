A carregar o vídeo ...

Chegada no hotel arrepiou!!!!! A post shared by Renato Augusto (@renatoaugusto8) on Jun 20, 2018 at 2:25pm PDT

Há quatro anos, as ruas do Rio de Janeiro estavam tomadas de argentinos, que invadiram a sede da final da Copa do Mundo de 2014 para apoiar sua seleção na decisão. Estima-se que mais de 100 mil hermanos cruzaram a fronteira para atormentar os brasileiros com o hit "Brasil, decime que se siente". Do outro lado, a torcida verde e amarela se resumia ao grito: "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".A invasão dos rivais sul-americanos fez os brasileiros notarem que precisavam inovar seu repertório. Ainda em 2014, algumas músicas foram criadas para provocar os argentinos, mas o verdadeiro legado só é observado quatro anos depois, na Rússia. A torcida brasileira virou a chave. Fez recepção à Seleção em todas as cidades, criou novos hits e, enfim, mostrou por que o Brasil é conhecido como o "País do Futebol"."O Movimento Verde Amarelo foi criado em 2008, e o objetivo da criação do movimento era tentar mudar o cenário da torcida brasileira. A gente era indignado com o quanto a torcida brasileira era aquela coisa apática, muito representada pela música ‘Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor’. Eu particularmente até gosto, mas a música virou símbolo de uma torcida falida. Então a gente criou o movimento para tentar unir a torcida brasileira, para fazer músicas que incentivassem os nossos atletas, para criar bandeiras", disse ao Destak Luiz Carvalho, um dos criadores do Movimento Verde Amarelo, que se tornou uma espécie de torcida organizada na Rússia.O Mundial deste ano funcionou como uma virada de chave na forma de torcer dos brasileiros, que, em geral, não costumavam demonstrar seu carinho pela Seleção da mesma forma que fazem com seus clubes. Em São Petersburgo, torcedores se amontoaram em frente ao hotel para recepcionar a equipe, que chegava à cidade para seu segundo jogo, contra a Costa Rica. Daí em diante, onde o time passava, encontrava brasileiros batucando, cantando e fazendo festa."Na Copa da África, levamos bateria, criamos uma série de músicas, mas a adesão não foi grande. Dessa vez, foi muito impressionante como tudo aconteceu. Nos surpreendeu a repercussão, e o quanto os brasileiros aderiram. Esse ano, algumas pessoas dizem inclusive que foi o ano da torcida brasileira", afirmou Luiz.A mudança de atitude surtiu efeito até mesmo dentro do time. Os jogadores se emocionaram com o carinho da torcida toda vez que eram recebidos com festa na porta dos hotéis que ficavam concentrados. Edu Gaspar, coordenador de Seleções da CBF, tentou organizar uma recepção no ‘estilo Libertadores’, com fogos, ao ônibus da Seleção na partida contra a Sérvia, o que não foi permitido pelo protocolo de segurança da Fifa na Copa do Mundo.