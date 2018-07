Vinícius Jr se destaca em treino com drible e assistência

Antes de ser apresentado no Real Madrid, o atacante Vinícius Jr. começa a se destacar na pré-temporada do Real Madrid. Em sua conta oficial, o clube espanhol postou um vídeo com uma jogada do ex-jogador do Flamengo no treino desta quinta-feira (19). Vinícius deu um drible em velocidade sobre seu marcador e tocou para Gareth Bale marcar na atividade.