Vinícius Jr. estreia em derrota do Real Madrid nos EUA

O Real atuou com uma equipe recheada de reservas e o United soube aproveitar a falta de entrosamento, principalmente, da defesa espanhola. Aos 18 minutos, McTominay levou na linha de fundo e cruzou rastreiro para trás. Alexis Sánchez bateu e fez 1 a 0. Nove minutos depois, o atacante recebeu no alto na área e ajeitou de cabeça para Ander Herrera ampliar o placar. Nos acréscimos da primeira etapa, Theo Hernandez cruzou da esquerda e Benzema completou para as redes.



No segundo tempo, o Manchester United, ao melhor estilo Mourinho, armou a retranca. O Real teve 71% de posse de bola, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol de Andrey Lunin. A partida também marcou a estreia do volante brasileiro Fred na equipe inglesa. O ex-jogador do Inter teve boa atuação e ficou 68 minutos em campo.

Na noite desta terça-feira (31), o atacante Vinícius Jr. fez sua estreia com a camisa do Real Madrid na derrota da equipe espanhola para o Manchester United por 2 a 1 em amistoso realizado em Miami, nos Estados Unidos.Atuando na ponta esquerda, Vinícius teve participação discreta na partida e foi substituído aos 16 minutos do segundo tempo. Em sua principal jogada, aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante partiu para cima do zagueiro Fosu-Mensah, pedalou, levou para a linha de fundo e cruzou para Bale, que cabeceou para fora.