Vinicius Jr. fala como jogador do Real Madrid: 'maior oportunidade'

Contratado por € 45 milhões, jovem atacante brasileiro chega ao clube espanhol ainda sem saber se será utilizado no time A ou B

O jovem prodígio brasileiro Vinicius Junior foi apresentado oficialmente pelo Real Madrid, nesta sexta-feira, e prometeu buscar espaço no elenco principal do time merengue, apesar de ter apenas 18 anos. O clube espanhol ainda não divulgou se usará o atacante na equipe principal.



Para ele, jogar no Real Madrid "é a maior oportunidade que um jogador de futebol pode ter". "Vou me sacrificar muito para mostrar que mereço esta oportunidade", garantiu no estádio Santiago Bernabéu.

Contratado pelo Real Madrid aos 16 anos por € 45 milhões (cerca de R$ 200 milhões), apesar de poucos jogos pelo profissional, Vinicius Junior continuou defendendo o Flamengo até completar a maioridade.

Acompanhado de Ronaldo Fenômeno, Vinicius fez as tradicionais embaixadinhas com a camisa merengue.

"Estamos convencidos de que Vinicius Jr. é um desses jogadores que vão marcar o futuro de uma maneira muito especial", declarou o presidente do clube, Florentino Pérez.

"É um jogador que acaba de cumprir 18 anos, mas que já é considerado como uma das grandes esperanças do futebol brasileiro e do futebol mundial", disse orgulhoso o dirigente do Real Madrid.