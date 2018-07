Vídeo de Griezmann quando criança pedindo autógrafos à seleção comove Internet

Em 1998 a seleção francesa venceu a Copa do Mundo pela primeira vez, quando o craque tinha sete anos

Antoine Griezmann, atual jogador da seleção francesa, tinha sete anos quando a França foi campeã do mundo pela primeira vez, em 1998. Um vídeo publicado no Twitter pela rede de televisão francesa W9 mostra o pequeno Griezmann pedindo autógrafos à seleção do seu país no ano em que tornaram-se campeões, 20 anos antes de ele mesmo conquistar a taça da Copa do Mundo da Rússia.







O vídeo do jogador foi gravado depois de um treino da seleção francesa, onde marcavam presença figuras como Zinedine Zidane e Thierry Henry. Surgem nas imagens duas crianças de bermudas e camisetas com uma bola na mão em busca do maior número de autógrafos dos jogadores do time. Um deles é Antoine Griezmann, com sete anos e já de número sete nas costas, tal como viria a acontecer anos depois.

As imagens surgiram de um documentário emitido na televisão francesa sobre a vitória da França no mundial 1998.