Vidente prevê destino da Seleção na Copa 2018

Vidente Sérgio ainda dá dicas de qual cor usar durante os jogos

A Copa 2018 começa nesta quinta-feira (14) e já divide os brasileiros. De um lado estão os otimistas em relação à conquista do hexacampeonato e de outro, os ainda traumatizados pelo 7 a 1 do último Mundial.



Diante da impossibilidade de prever o resultado do campeonato só por meio de dados e estatísticas, o Destak procurou respostas também em outros planos astrais, para trazer alívio à ansiedade crescente do torcedor verde e amarelo.



Apesar de evitar falar de resultados pontuais, o vidente Sérgio, especialista em búzios e numerologia, diz ter convicção de que a Seleção Brasileira irá voltar para a casa com o troféu em mãos.



"Não afirmo isso por nacionalismo, mas porque está nos números. Esse Mundial ocorre no ano do cão, do horóscopo chinês, então a vitória estaria entre Brasil e Itália. Como o país europeu não foi classificado, esse título é nosso", diz o vidente, que optou por não revelar o adversário da Seleção na final. "Só digo que não será um dos times tradicionais, mas sim um azarão".



Segundo o sensitivo, o torcedor que não conseguir esperar passivamente pode ajudar a Seleção com alguns "trabalhos". "As cores que fortalecerão o Brasil são preto e vermelho, então é válido vestir peças nessas cores nos dias dos jogos", afirma.