Vidal desfalca o Bayern de Munique na reta final do torneio

Operado do joelho direito, o chileno Vidal vai desfalcar o Bayern de Munique até o final da temporada, perdendo o duelo contra o Real Madrid pela semifinal da Champions League, e também uma eventual final, caso os alemães eliminem a equipe de Cristiano Ronaldo.

O volante chileno de 30 anos se lesionou sozinho no último domingo, durante treinamento. "Ele escorregou e torceu o joelho", explicou o técnico do Bayern, Jupp Heynckes.

Além de Vidal, o Bayern não vai poder contar com o francês Coman, nem com o goleiro Neuer, que acaba de retornar aos treinamentos, após seis meses fora dos gramados por fatura no pé.