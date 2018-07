Vice de futebol do Flamengo promete mais três reforços

Dirigente também falou sobre situações de Guerrero, Willian Arão e Everton Felipe

O Flamengo promete altos investimentos nos próximos dias. Com quase tudo certo para anunciar o atacante Vitinho, do CSKA Moscou, o vice-presidente de futebol rubro-negro Ricardo Lomba prometeu três reforços, um para cada setor do campo.



"Estamos trabalhando, é bem provável que a gente consiga anunciar reforços para defesa, meio e ataque. São negociações que envolvem valores mais elevados. Temos que anunciar até o dia 3 [de agosto] para inscrevê-los na Libertadores", revelou o dirigente, em entrevista ao programa Seleção SporTV.



Um dos reforços que o rubro-negro espera anunciar é o volante Piris da Motta, do San Lorenzo. o vice-presidente de futebol confirmou o interesse do clube no paraguaio. Quanto à questão da contratação do atacante que está no futebol russo, Lomba afirmou que é questão de tempo para o anúncio oficial. Apenas detalhes de documentação entre os clubes separam Vitinho do Flamengo.



"Estamos em negociações bastante avançadas. Não podemos ainda cravar que é jogador do Flamengo. Aproveito para ressaltar a participação do jogador, que tem mostrado muita vontade de vir logo. CSKA também está sendo bastante flexível, está favorável e faltam detalhes de documentação. Esperamos fechar nas próximas horas ou, no máximo, nos próximos dias", explicou o vice-presidente.



Já Everton Felipe, que era dado como certo na Gávea, não irá se transferir para o clube carioca. Uma divergência do Sport em relação ao pagamento dos direitos afastou o jogador do Fla. Outra negociação que melou foi a de Willian Arão. O rubro-negro já havia se acertado com o Olympiacos, da Grécia, mas o volante não aceitou as garantias dadas pelos gregos em relação ao atraso de salários. Recentemente, o zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante Luciano deixaram o clube gregopor problemas com o pagamento dos salários.



Renovação de Guerrero



Com vínculo terminando no próximo dia 10, a renovação do contrato de Paolo Guerrero também está em pauta na Gávea. O dirigente, no entanto, deixou subentendido que o atacante precisa baixar sua pedida para seguir no Flamengo. Atualmente, o peruano custa cerca de R$ 1 milhão por mês ao cofre rubro-negro.



"O Guerrero tem contrato até o dia 10 de agosto, é um jogador diferenciado, já iniciamos uma conversa sobre renovação e estamos elaborando uma contraproposta. Não dá para cravar que ele continua nem que a gente não conta com ele", disse Ricardo Lomba.