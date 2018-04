Vettel vence GP marcado por atropelamento de mecânico

Alemão conquistou a vitória no Bahrein. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton completaram o pódio

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, venceu o Grande Prêmio do Bahrein de ponta a ponta, neste domingo no circuito de Sakhir, uma prova marcada pelo atropelamento de um mecânico da escuderia italiana.

Em sua 200ª corrida na categoria, Vettel, que largou da pole, cruzou a linha de chegada à frente dos dois carros da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton, que largou da 9ª colocação.

O outro piloto da Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, se viu obrigado a abandonar a prova na 36ª volta, quando estava na 3ª colocação, após atropelar um mecânico da escuderia durante sua segunda passagem pelos boxes.

"Nosso mecânico foi conduzido ao hospital para tratamento. Estamos todos pensando em nosso colega e esperamos por mais informações", explicou a Ferrari via Twitter.

No incidente, o carro de Raikkonen foi liberado para deixar os boxes antes da hora, passando por cima da perna do mecânico, que ainda não tinha conseguido trocar o pneu esquerdo traseiro e sofreu uma fratura séria, como pôde ser visto nas imagens de televisão.

O novato francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, arrancou um surpreendente 4º lugar. O piloto de 22 anos tinha até então como melhor resultado na carreira um 12º lugar no GP do Brasil, no ano passado.

Com a vitória, Vettel, que já havia vencido em Melbourne, no primeiro GP da temporada, soma perfeito 50 pontos e lidera com folga o Mundial de pilotos, à frente de Hamilton (33) e Bottas (22).

O final da prova foi eletrizante, devido à escolha da Ferrari de mudar a estratégia de Vettel para apenas uma parada, no intuito de tentar resistir aos avanços das Mercedes de Bottas e Hamilton.

Com pneus muito desgastados, o tetracampeão alemão segurou o carro como pôde para se manter à frente de Bottas, que nas últimas duas voltas se aproximou a 0.6 segundo de distância.

A grande decepção da corrida acabou sendo a Red Bull, que viu seus dois pilotos abandonarem na 3ª volta. O holandês Max Verstappen sofreu um problema na suspensão após um choque com Hamilton, enquanto o australiano Daniel Ricciardo teve uma pane elétrica.