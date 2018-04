Vettel sai na frente no GP do Bahrein

Piloto da Ferrari faz a pole na segunda prova do ano; Raikkonen larga na segunda posição

O alemão da Ferrari Sebastian Vettel, vencedor do primeiro Grande Prêmio de 2018, conquistou a pole do GP do Bahrein, segundo da temporada, neste sábado no circuito de Sakhir.

No treino classificatório, Vettel superou os tempos de dois finlandeses, o companheiro de Ferrari Kimi Raikkonen e Valterri Bottas, da Mercedes.

Vettel conquistou a 51ª pole da carreira. Neste domingo, o alemão tentará buscar uma vitória para se consolidar na liderança do Campeonato Mundial, no que será sua 200ª corrida na maior categoria do automobilismo.

"Foi uma volta de leão, realmente intensa. Mas será uma longa corrida aqui, não será fácil conservar os pneus", analisou Vettel.

Atual campeão do mundo, o britânico Lewis Hamilton fez o quarto melhor tempo do dia, mas largará da 9ª colocação, após ser penalizado em cinco posições por uma mudança na caixa de câmbio de sua Mercedes.

"Não será fácil, mas farei todo o possível. Não fui capaz de tirar mais de meus pneus novos no fim e a Ferrari foi realmente mais rápida", lamentou Hamilton.

O holandês Max Verstappen perdeu o controle de sua Red Bull e se chocou com um muro de proteção durante a primeira sessão de classificação (Q1). Com isso, largará da 15ª colocação.

- Resultado do treino classificatório do GP do Bahrein:

1. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:27.958

(velocidade média: 221,506 km/h)

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:28.101

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:28.124

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.220

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:28.398

6. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:29.329

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:29.358

8. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:29.570

9. Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:29.874

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:29.986

...........

11. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:30.105

12. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:30.156

13. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:30.212

14. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:30.525

15. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 0.000

...........

16. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.530

17. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:31.063

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:31.414

19. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:31.420

20. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:31.503