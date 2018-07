Verstappen vence GP da Áustria

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste domingo, superando a dupla da Ferrari do finlandês Kimi Raikkonen e do alemão Sebastian Vettel, que recuperou a liderança do Mundial de pilotos.

É a quarta vitória da carreira de Verstappen, de apenas 20 anos. Vettel recupera a primeira colocação com um ponto de vantagem para o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que abandonou a corrida na 64ª volta, enquanto o companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas deixou a prova na 14ª volta.