Vera Cruz é finalista na LBF

Primeira partida das finais será neste domingo

O Vera Cruz é finalista da Liga de Basquete Feminino e, a partir do próximo domingo (20), inicia a disputa pelo título. Nas finais, o time enfrentará o Sampaio Corrêa, do Maranhão, reeditando a decisão de 2016. Na ocasião, o elenco que hoje atua no Vera Cruz, defendia o Corinthians/Pague Menos/Americana e perdeu o título da temporada para as maranhenses.



Ao contrário das etapas anteriores, desta vez o vencedor sairá após uma disputa de melhor de cinco. Para ser campeão, o time precisará vencer três partidas para garantir a taça. Por ter feito a melhor campanha, a equipe do Vera Cruz terá o direito de abrir e fechar o duelo diante da sua torcida, jogando no Paineiras, em Campinas.



O time campineiro garantiu a vaga na decisão ao vencer o Blumenau, pela segunda partida da semifinal, dessa vez por 76 a 62, jogando em casa, no último sábado (12). Esta é a quinta final consecutiva do técnico Antônio Carlos Vendramini.



Os próximos jogos da final serão realizados nos dias 22, 27 e 29 de maio. A última partida acontecerá no dia 03 de junho.