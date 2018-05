Vera Cruz disputa neste domingo terceira partida das finais

A etapa final do jogo foi bastante disputada com a equipe visitante sempre liderando o placar com diferença de, no máximo, três pontos de diferença. A 28 segundos do fim, Ziomara, do Sampaio, acertou arremesso de dois pontos, que levou a equipe a passar a frente no marcador. Mas o time da casa conseguiu virar, já no final do jogo, após Melli Gretter fazer dois pontos e decretar a vitória.



A cestinha do confronto foi a jogadora Aline Moura, do Vera Cruz, que converteu 17 pontos.

Acontece neste domingo (27) o terceiro jogo da final da Liga de Basquete Feminino, às 15h, no Ginásio Castelinho, em São Luís do Maranhão.A disputa de melhor de cinco, entre Vera Cruz e Sampaio Corrêa, encontra-se empatada após duas partidas, com uma vitória para cada uma das equipes. Em ambos os jogos, a diferença no número de pontos foi mínima, expondo o equilíbrio entre as duas equipes.Na primeira partida, o Sampaio venceu por 56 a 55. Já na segunda, foi a vez do Vera Cruz vencer por 59 a 58.Na última terça-feira (22) jogando em casa, o time campineiro enfrentou mais uma disputa acirrada.