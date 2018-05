Vera Cruz a um passo da final da LBF

O resultado manteve a invencibilidade do Vera Cruz, de 19 vitórias em 19 jogos, além de garantir as marcas de melhor defesa e melhor ataque da competição.



Por conta da excelente campanha, as comandadas do técnico Antônio Carlos Vendramini dependem apenas de mais um resultado positivo contra as catarinenses para se aproximarem do título desta temporada.



Mantendo o padrão

Após mais de 10 anos sem time de basquete, Campinas voltou às quadras apenas em dezembro do ano passado.

Na ocasião, tendo como principal patrocinador o Hospital Vera Cruz, foi anunciada a montagem da nova equipe.



O projeto envolveu a contratação de todo o elenco e da comissão técnica do time do Corinthians/Pague Menos, da cidade de Americana e atual campeão brasileiro da LBF, que estava sendo desativado.



Em apenas cinco meses, a iniciativa, ao menos até o momento, tem dado resultado. O grupo, remanescente da extinta equipe, tem feito justiça às expectativas e mantido o alto desempenho nas quadras, superando seus próprios recordes e limites.

