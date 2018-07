Venda de cerveja sobe até 50% em dia de jogo do Brasil; a carne, 20%

Levantamento da Apas mostra ainda que data e hora da partida da Seleção Brasileira influenciam na lista dos produtos mais comprados pelos torcedores nesta Copa

Levantamento feito pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) mostra que as vendas de cerveja e de carnes nos supermercados disparam nos dias de jogos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. No caso da cerveja, a alta é de 30% a 50%, enquanto a venda da carne cresce 20%, quando o Brasil entra em campo, segundo a associação.



A Apas apontou que a elevação das compras acontece no período de cerca de duas a três horas antes da partida, quando o jogo é na parte da tarde, e uma hora antes dela quando a disputa acontece de manhã.



"O curioso é que as vendas pós jogo se mantêm abaixo da média de um dia comum, demonstrando que os consumidores tendem a estocar produtos para não precisarem mais sair de casa", explicou Thiago Berka, economista da Apas.



Data e hora do jogo influenciam consumo

A data e o horário do jogo influenciam na lista dos produtos mais comprados pelo torcedor.

Se ele é disputado à tarde ou próximo de um final de semana, como é o caso desta sexta-feira (6), quando o Brasil pega a Bélgica pelas quartas de final, cerveja, refrigerante e carnes para churrasco são os mais vendidos.

As vendas de aperitivos também se destacam neste período, sendo linguiça, salame e bacon contando com até 20% a mais de comercialização, e amendoim e pipoca, com aumento de até 25%.

Já nos dias de jogos disputados pela manhã, panificados, frios, sucos e laticínios vendem mais, uma vez que os consumidores buscam produtos típicos do período matinal. Esses produtos têm aumento nas vendas até 10% superiores do que um dia habitual.