Velhos conhecidos e estilos distintos na luta pela semifinal

"É uma França com muitos valores, jogadores que disputaram a final do Mundial Sub-20 com o Uruguai em 2013. Não é fácil. Temos uma margem de possibilidade e buscaremos isso", afirmou o técnico Oscar Tabárez.



Os uruguaios querem que a história seja diferente, mas para isso terão que superar uma situação complicada. Dificilmente, a equipe sul-americana poderá contar com Cavani. Recuperando-se de uma lesão na perna esquerda, o atacante ainda é dúvida para o duelo contra a França.



"Desde que soube que estava lesionado, ele foi trabalhar para se recuperar, redobrar esforços e sonhos. A lesão foi informada de maneira muito precisa. Em 24 horas saberemos quem vai estar no time titular e nenhuma ansiedade desbocada me fará mudar essa decisão", afirmou o técnico do Uruguai, Oscar Tabárez.



Cavani foi fundamental na classificação do Uruguai às quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Ele fez os dois gols na vitória sobre Portugal por 2 a 1, mas deixou o campo machucado. O substituto de Cavani será Stuani.



Independente da presença de Cavani, a França sabe como se comportar para conquistar a classificação à semifinal. Desde 2006, quando foi vice-campeã mundial, a seleção da França não fica entre os quatro melhores.



"Não podemos conceder escanteios e faltas próximas da área. O Uruguai faz muitos gols mesmo criando poucas chances, às vezes um gol na única oportunidade. Por isso é um adversário tão complicado. Segurando bem atrás, temos lá na frente atacantes que sabem fazer gols", disse o goleiro Lloris, que levou quatro gols na Copa da Rússia.



Meio uruguaio, meio francês

Mais do que companheiro de clube de Godín no Atlético de Madri, Griezmann tem vínculo forte com o Uruguai e com o zagueiro que é padrinho da filha do francês.

"Sou um pouco uruguaio e me identifico com o estilo de jogo do Uruguai. Eles dão tudo pela equipe e nunca se dão por vencidos. É uma nacionalidade que eu adoro, um país que eu adoro. Vai ser muito forte emocionalmente", disse Griezmann.



O atacante Suárez simplesmente ignorou a declaração de amor do adversário pela nação uruguaia. "Antoine não conhece o sentimento de ser uruguaio, a dedicação e os esforços que os uruguaios fazem desde cedo para conseguir ter sucesso no futebol".

Uruguai e França se enfrentam nesta sexta-feira às 11h, em Nizhny Novgorod, por uma vaga à semifinal da Copa do Mundo da Rússia. O confronto decisivo reunirá duas equipes com estilos bem diferentes de jogo, mas que até agora mostraram muita consistência. Os uruguaios na parte defensiva e os franceses no setor ofensivo, com o grande momento que atravessa o jovem Mbappé, em sua primeira Copa."Todo mundo sabe que (Mbappé) é realmente um bom jogador, mas acredito que temos uma boa defesa para controlá-lo, mas não é apenas ele e sim a equipe francesa o rival a vencer", afirmou o atacante Suárez.Além disso, as duas seleções são formadas por gerações que se conhecem desde as categorias de base e chegaram a disputar o título do Mundial Sub-20 em 2013. Dez jogadores que estavam naquela decisão se reencontram hoje na Rússia. Do lado francês, Pogba, Umtiti (titulares), Thauvin e Areola (reservas). Já pelo lado uruguaio, Gimenez, Laxalt, Bentacurt (titulares), Gaston Silva, De Arrascaeta e Varela (reservas). Na ocasião, a França ficou com o título ao vencer nas penalidades por 4 a 1, depois de empatar no tempo normal em 0 a 0.