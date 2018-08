Veja sete momentos marcantes de Neymar no PSG

Transferência recorde, "pênaltigate", lágrimas na sala de imprensa, operação polêmica no Brasil... Neymar completa um ano no Paris Saint-Germain elevando o clube a outra dimensão, em meio a uma novela em que qualquer ação ou gesto tornaram-se manchetes na imprensa mundial.





222 milhões de euros

A incrível saga começou com a transferência recorde de 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona. Antes da oficialização de sua contratação, dia 3 de agosto de 2017, e de sua mensagem de boas-vindas na Torre Eiffel, a negociação foi marcada por ações como a foto e a legenda "Se queda" (ele fica, em espanhol) publicada por Gerard Piqué, que não voltou a encontrar Neymar em Barcelona.

'Show' contra o Toulouse

Depois da estreia em Guingamp, Neymar fez sua primeira exibição no Parque dos Príncipes na goleada por 6 a 2 contra o Toulouse, dia 20 de agosto. O camisa 10 marcou dois gols, deu duas assistências e sofreu pênalti convertido por Edinson Cavani. O 'show' tinha começado dentro de campo.

'Pênaltigate(s)'

A primeira crise não demorou a chegar, dia 17 de setembro, contra o Lyon. Nos últimos minutos do jogo, Neymar pediu a bola para cobrar um pênalti, mas o habitual cobrador Cavani recusou o pedido e depois desperdiçou a cobrança.

A disputa se transformou em uma novela, com críticas sobre o suposto individualismo de Neymar e sobre a atitude do técnico espanhol Unai Emery, que não demonstrou a força esperada para controlar o ambiente no vestiário.

Finalmente o craque brasileiro tomou a palavra para dizer que ele tinha sido designado o novo cobrador de pênaltis, mas quatro meses depois nada mudou.

Apesar de marcar quatro gols contra o Dijon (8-0), o brasileiro conseguiu ser vaiado pela torcida quando se recusou a ceder uma cobrança de pênalti para Cavani, quando o uruguaio estava a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do PSG.

Expulsão contra o Olympique de Marselha

O craque perdeu o controle durante o jogo mais importante do ano até então, no final do clássico contra o Olympique de Marselha, dia 22 de outubro (2-2). O brasileiro caiu na provocação do argentino Lucas Ocampos e foi expulso após receber dois amarelos.

O cartão vermelho e a atuação na partida decepcionaram vários torcedores, que ficaram com a sensação que o camisa 10 não entendeu o tamanho da rivalidade contra o OM.

Rumores e lágrimas

"Estou aqui para pedir para vocês que parem de escrever histórias que não aconteceram".

Durante amistoso do Brasil contra o Japão, dia 10 de novembro, Neymar se sentiu obrigado a comparecer diante da imprensa, emocionado e com lágrimas nos olhos, para dissipar qualquer rumor sobre mal entendidos com Cavani e Unai Emery. "Tudo está bem em Paris, sou muito feliz aqui", afirmou.





Lesão e operação no Brasil

No dia 25 de fevereiro, a 10 minutos do fim de outro clássico contra o OM, dominado pelo PSG, Neymar se lesionou sozinho no tornozelo direito.

Depois de um diagnóstico de torção no tornozelo direito e fratura no quinto metatarso do mesmo pé, o PSG anunciou que o jogador iria para o Brasil ser operado e ficar afastado dos gramados de seis a oito semanas.

O camisa 10 não pôde evitar a nova eliminação da equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no jogo de volta contra o Real Madrid, dia 6 de março em Paris.

"Fico em Paris"

Após ter priorizado a Seleção Brasileira e a Copa do Mundo 2018, ao invés de acompanhar o final de temporada com o PSG, a atitude de Neymar alimentou rumores sobre uma possível saída do jogador do clube francês.

"Fico, fico em Paris. Tenho contrato", indicou com contundência no final de julho, fechando as portas para especulações que o colocavam como substituto de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, depois do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro ser contratado pela Juventus.