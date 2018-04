A torcida rubro-negra fez festa durante o último treino da equipe, no Maracanã, antes de encarar o Santa Fé pela Libertadores

Na tarde desta terça-feira (17), a torcida do Flamengo encheu o Maracanã para o treino aberto antes da partida contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.



Ao todo, 45.997 rubro-negros compareceram ao estádio e fizeram festa durante cerca de uma hora. A entrada dos jogadores foi marcada por muita fumaça e sinalizadores. Durante a atividade, os flamenguistas não pararam de cantar. O goleiro Júlio César, que encerra sua carreira no próximo sábado, teve seu nome gritado pelos torcedores algumas vezes. Após o treino, os jogadores saudaram a torcida, que pediu raça.



Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Santa Fé no Maracanã sem a presença de público, cumprindo o último dos dois jogos de punição devido aos incidentes da final da Copa Sul-Americana do ano passado.