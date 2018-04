Vasco volta do Mineirão com um ponto na bagagem

04.04.2018 23:36

Em jogo marcado por boas defesas goleiros das duas equipes e por lesão de Paulinho, brasileiros não saem do zero

Na noite desta quarta-feira (4), Vasco e Cruzeiro ficaram no 0 a 0 no Mineirão, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa Libertadores.



Atuando em casa e pressionado pela derrota para o Galo na primeira partida do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro começou pressionando a saída de bola do Vasco. Com três minutos, veio o primeiro lance de perigo. Após cruzamento da direita, Thiago Neves tentou encobrir Martín Silva e acabou jogando a bola por cima do travessão.



Aos 32, Thiago Neves ia invadindo a área, quando foi derrubado por Rafael Galhardo. Como a bola sobrou para Robinho quase na pequena área, o árbitro deu vantagem. O camisa 19 ficou cara a cara com o goleiro vascaíno e rolou para o meio da área, mas não tinha um jogador cruzeirense. A resposta da equipe carioca veio aos 36. Paulinho puxou contra-ataque, tocou na linha de fundo para Wagner, que cruzou para trás. Wellington chegou batendo prensado com a zaga e a bola saiu para escanteio.



Com 59% de posse de bola, o Cruzeiro insistia nos cruzamentos pelo alto. Ao todo foram 23 tentativas de bolas aéreas, mas a zaga cruzmaltina estava atenta e cortou a maioria deles. O zagueiro Paulão, que falhou no primeiro gol do Botafogo no último domingo, na final do Carioca, fez alguns bons cortes e chegou a ter seu nome gritado pelos cariocas presentes no Mineirão.



O Vasco voltou melhor no segundo tempo. Aos 15, Fábio salvou o time da casa em chute de Paulinho, que ainda desviou na zaga. A partir daí, o goleiro Martín Silva virou o nome do jogo. O uruguaio pegou chutes de longe de Robinho e Thiago Neves e uma bola cara a cara de Sassá, em belo contra-ataque cruzeirense.



Jogador mais perigoso dos cariocas, Paulinho sofreu lesão no cotovelo e teve que ser substituído por Andrés Rios.



Racing e La U lideram o Grupo 5, com quatro pontos. Com o empate, as duas equipes brasileiras chegaram a um ponto. Na próxima rodada, o Vasco vai à Argentina enfrentar o Racing.