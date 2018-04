Vasco volta a marcar nos acréscimos e vence Botafogo

Com gol de Andrés Rios aos 48 do segundo tempo, cruzmaltino vence e tem vantagem do empate na decisão do próximo domingo

Assim como na semifinal contra o Fluminense, o Vasco voltou a vencer com gol nos acréscimos neste domingo (1º). O cruzmaltino derrotou o Botafogo por 3 a 2 no estádio Nilton Santos e tem a vantagem do empate na partida de volta, no próximo domingo.



O jogo começou a todo vapor. E o Botafogo foi premiado pela ousadia cedo. O alvinegro iniciou marcando a saída de bola do Vasco e, logo aos quatro minutos, Renatinho roubou a bola de Paulão e tocou na saída de Martín Silva para fazer 1 a 0. O cruzmaltino tentou a resposta imediata em chute cruzado de Rafael Galhardo, mas a bola saiu pela linha de fundo.



Aos 13, Lindoso lançou Leo Valencia dentro da área. O chileno encobriu o goleiro vascaíno, mas Paulão fez o corte. Aos 24 minutos, Giovanni Augusto fez linda jogada pela esquerda e cruzou para Riascos. O camisa 18 finalizou duas vezes, mas não conseguiu empatar a partida.



Empate, que veio aos 28 minutos, com direito a golaço. Rodrigo Lindoso perdeu bola na defesa, Wagner lançou Pikachu na área. O camisa 22 chegou batendo de primeira, para fazer um bonito gol e deixar tudo igual no estádio Nilton Santos. E a virada veio logo em seguida. Dois minutos depois, Riascos entortou Marcinho pela esquerda e cruzou para Yago Pikachu marcar seu segundo gol no jogo e virar para o Vasco.



Aos 38, Leo Valencia cobrou falta na área, Igor Rabello apareceu sozinho para cabecear e Martín Silva fez grande defesa. Aos 44, Paulinho errou passe em contra-ataque 3 contra 2 e foi castigado. Na sequência do lance, Brenner marcou, de cabeça, após cruzamento de Luiz Fernando.



O segundo tempo recomeçou um pouco mais morno. Aos seis minutos, Paulinho cortou Marcinho e bateu para boa defesa de Gatito Fernández. A torcida alvinegra ficou na bronca com o árbitro por causa de dois lances. Primeiro por falta não marcada de Paulão na entrada da área sobre Moisés e outra por um possível pênalti de Erazo em Lindoso.



O Botafogo levava vantagem pelo alto e assustava em quase todas as bolas alçadas na área. Aos 30, o time de Alberto Valentim teve sua principal chance na etapa final. Rodrigo Lindoso apareceu sozinho na área após cobrança de falta. No minuto seguinte, Thiago Galhardo fez jogada pela direita, rolou para trás, Andrés Rios finalizou e Marcinho tirou de cabeça em cima da linha, evitando o gol do Vasco.



O alvinegro chegou a marcar o terceiro, mas Kieza estava em posição irregular e o gol foi anulado. Aos 39, Thiago Galhardo tocou para Paulinho nas costas da zaga. O jovem atacante finalizou e Gatito Fernández fez boa defesa. Aos 48, Wellington desviou cobrança de escanteio e Andrés Rios, de voleio, marcou o gol da vitória vascaína.



No próximo domingo, às 16h, as duas equipes se enfrentam no Maracanã pela segunda partida da final do Campeonato Carioca. O Vasco tem a vantagem do empate. Vitória do Botafogo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O alvinegro fica com a taça caso vença por dois ou mais gols de diferença.