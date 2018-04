Vasco vira no fim e vence Atlético-MG

Aos 22, o Vasco teve uma boa chance com Andrés Ríos, e Victor fez ótima defesa, mas já não estava valendo. O juiz parou a jogada ao ver o atacante tocar com o braço na bola, antes de chutar de voleio. Thiago Galhardo também chegou perto, após lançamento de Ríos, no minuto seguinte, mas mandou por cima, para fora. Aos 31, Wagner recebeu e bateu de primeira, mas victor tirou. No rebote, Rildo tentou finalizar, mas a zaga mineira tirou.



O Vasco conseguiu empatar aos 41. Após cruzamento pela direita, Ríos tentou no alto, mas não conseguiu. A bola bateu em Gabriel e sobrou para Wagner, na entrada da grande área, que chutou bem e fez o gol do empate para o cruz-maltino.



Já no fim, Thiago Galhardo e Fábio Santos bateram cabeça com cabeça, e o jogador do Vasco chegou a ficar desacordado por alguns instantes. Ambos foram atendidos por equipes médicas. O juiz acabou dando oito minutos de acréscimo, no total, para compensar o tempo da assistência.



Quando o jogo voltou, o Vasco continuou a pressionar, até que, aos 51, Rildo foi derrubado e caiu na área, e o juiz deu pênalti, mesmo diante de muita reclamação do time visitante. Yago Pikachu foi para a cobrança, tomou distância e bateu do lado direito do goleiro Victor, que pulou para o lado esquerdo.

O Vasco estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1 contra o Atlético-MG, de virada já no fim do jogo, na tarde deste domingo (15), em casa, em São Januário.O cruz-maltino começou pressionando, com chances de Wellington, após roubada de bola de Desabato, e de Evander e Pikachu, após jogada de Henrique, mas não conseguiu finalizar. Aos 12, no primeiro lance de ataque, o Atlético-MG foi preciso e conseguiu abrir o placar fora de casa, num chute de fora da área de Otero, no ângulo direito de Martin Silva. Gustavo Blanco quase fez o segundo, após cruzamento de Ricardo Oliveira, mas a bola bateu na trave e saiu.O Vasco caiu de produção após o gol e teve dificuldade para chegar. Em um dos lances, levou perigo numa jogada de cabeça de Riascos, mas não conseguiu concluir. Mas a situação melhorou no segundo tempo, quando o time da casa voltou a exercer uma forte pressão, fazendo o Atlético-MG se preocupar com o placar magro de 1 a 0.