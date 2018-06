Vasco vence o Sport em São Januário

O Vasco venceu o Sport-PE na noite deste sábado (9) por 3 a 2, em partida válida pela 11ª rodada do campeonato brasileiro. O jogo foi no Estádio do São Januário em Rio de Janeiro. O jogo marcou a reestreia do técnico Jorginho no comando do Vasco.

A vitória do Vasco foi conquistada com dois gols de Yago Pikachu e um de Ramon. Pelo Sport, os gols foram marcados por Michel Bastos e Paulão, que fez contra. Durante os 90 minutos, o jogo foi dominado pelo Vasco, que saiu na frente no placar. Os dois gols iniciais foram feitos ainda no primeiro tempo.

O Sport, embora tenha feito dois gols, não levou sustos ao Vasco. O time chegou ao segundo tempo mais forte, e Ramon ampliou o placar, pouco antes do final do segundo tempo.