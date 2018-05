Vasco vence no Chile e se garante na Sul-Americana

Com gols de Bruno Silva e Pikachu, cruzmaltino vence a La U por 2 a 0

O Vasco venceu a Universidad de Chile em Santiago na noite desta terça-feira (22) por 2 a 0, chegou ao terceiro lugar do Grupo E da Libertadores e garantiu vaga na Copa Sul-Americana.



Apesar de precisar marcar dois gols para conseguir a classificação, o Vasco começou o jogo mais recuado, deixando os chilenos proporem o jogo e buscando sair no contra-ataque. E funcionou logo no início. Aos 14 minutos, Bruno Silva iniciou boa jogada, abriu na esquerda e foi para a área. Andrés Rios bateu cruzado da esquerda, o goleiro De Paul soltou a bola para o meio da área, nos pés de Bruno Silva, que só completou para o fundo do gol.



A primeira etapa seguiu da mesma forma, com os brasileiros dando a bola para a La U e tentando sair para um contra-ataque. Pelo lado dos donos da casa, as bolas quase sempre passavam pelos pés do jovem Yefferson Soteldo. O goleiro Martín Silva fez duas boas defesas, em chutes dos ex-vascaínos Rafael Vaz e Pinilla.



O cruzmaltino teve duas chances claras para marcar de novo no início do segundo tempo. Primeiro com Wagner, que acertou a trave. Depois, Riascos cabeceou na pequena área e a zaga chilena salvou em cima da linha. A partir da segunda metade da etapa final, o Vasco passou a dominar mais o jogo. Zé Ricardo tirou o volante Bruno Silva e colocando o atacante Kelvin. O gol da classificação veio aos 38. Martin Silva deu chutão para frente. O zagueiro Jara falhou e Yago Pikachu cabeceou encobrindo De Paul para fazer 2 a 0.



Com o resultado, o time carioca alcançou a terceira posição do Grupo E da Libertadores, garantindo, assim, vaga para a Copa Sul-Americana. O adversário será definido em sorteio no dia 4 de junho.