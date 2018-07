Vasco vence Bahia, mas é eliminado da Copa do Brasil

No segundo tempo, o panorama pouco se alterou. Os cariocas tentavam chegar ao gol, sem muita inspiração, enquanto o Bahia tratava de esfriar o jogo sempre que possível. Aos 19 minutos, Pikachu cruzou da direita e Andrey, de cabeça, ampliou o placar.



Faltando um gol para levar a decisão para os pênaltis, o Vasco foi com tudo para cima. O time carioca quase chegou ao gol que faltava com ajuda do zagueiro Tiago. Após tentar cortar cruzamento, o zagueiro jogou a bola para trás, batendo o goleiro Anderson. Andrey se esticou todo para desviar a bola para o gol, mas ela saiu perto do gol baiano. Se esforçando para marcar o terceiro, o cruzmaltino deixava muitos espaços na defesa e deixava muitos espaços para contra-ataques. Só que o Bahia não conseguia aproveitar. Nos acréscimos, Andrés Rios foi expulso por após dividida no alto com Tiago. Ainda havia tempo para o lateral Léo, do Bahia, por entrada forte em Yago Pikachu. O jogo terminou com muita reclamação dos vascaínos em relação à arbitragem.



Com a classificação, o tricolor baiano se classificou para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil.

