Vasco vai com quatro laterais para a final do Carioca

Sem Paulinho, Zé Ricardo escala Vasco com os laterais Henrique e Yago Pikachu de pontas

O Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo pela final do Campeonato Carioca às 16h deste domingo (8), no Maracanã. Sem Paulinho, que ficará de fora por quatro meses devido a uma cirurgia no cotovelo, o técnico Zé Ricardo optou por escalar o lateral Henrique na ponta esquerda.



Outra alteração promovida pelo técnico foi o recuo de Evander para atuar como segundo volante, no lugar de Wellington, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na primeira partida, no último domingo. Com isso, o cruzmaltino vai a campo com: Martín Silva; Rafael Galhardo, Paulão, Erazo e Fabrício; Desábato e Evander; Yago Pikachu, Wagner e Henrique; Riascos.



A estratégia de usar laterais nas pontas acompanha Zé Ricardo desde os tempos de Flamengo. No ano passado, o treinador ficou marcado por utilizar Rodinei e Trauco nas pontas em partidas decisivas do rubro-negro na temporada.