Com zero ponto na competição, clubes brasileiros precisam da vitória para afastar pressão

Depois de serem derrotados em suas estreias no Grupo 5 da Copa Libertadores, Vasco e Cruzeiro se enfrentam hoje, às 21h45, no Mineirão, para não deixar Racing e Universidad de Chile escaparem.



Com um estiramento no músculo da coxa esquerda, o meia Giovanni Augusto, que vinha se destacando nas últimas partidas, será desfalque para Zé Ricardo. Por outro lado, o lateral Henrique está recuperado de lesão e pode ser relacionado pelo treinador. Paulinho, que vinha sendo reserva por dores no quadril, está à disposição para jogar desde o início.



Vice-campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 2009, o meia Wagner falou da volta ao estádio.



"O Mineirão é minha casa, a minha primeira casa. Toda vez que vou jogar lá sinto uma energia positiva. Que seja mais um dia especial para mim, de preferência com boa atuação e vitória", disse o camisa 20 cruzmaltino.