Vasco trata duelo contra LDU como 'jogo da vida'

Cruz-maltino precisa vencer por 2 a 0 para avançar às oitavas de final

Numa sequência de três derrotas seguidas, o Vasco tem uma partida importante para as pretensões do clube na temporada na próxima quinta-feira (9). O cruz-maltino enfrenta a LDU em São Januário pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Após ter perdido em Quito por 3 a 1, os cariocas precisam vencer por 2 a 0 ou três gols de diferença para garantir a classificação para as oitavas de final.



Para tentar seguir vivo na competição e lutar por um título internacional, já que foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, os vascaínos tratam o duelo contra os equatorianos como "jogo da vida".



"Quinta é o jogo de nossas vidas. Além do Brasileiro só temos a Sul-Americana. Perdemos de 3 a 1 no jogo de ida, mas sabemos que podemos reverter com o apoio de nossa torcida", disse Yago Pikachu no último domingo, após a derrota para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.



O lateral-esquerdo Ramon também falou sobre o duelo pela Copa Sul-Americana em entrevista coletiva nesta segunda-feira e acredita que os equatorianos vão jogar no contra-ataque.



"A partida contra a LDU é mais uma que precisamos correr atrás. Não podemos sofrer gols e ainda temos que marcar dois. Iremos procurar pressionar bastante desde o começo, assim como foi contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Acredito que a LDU não virá para cima, irá esperar, jogar através dos contra-ataques. Vamos traçar uma estratégia para atacar de forma segura, até para não sermos surpreendidos e marcarmos dois gols o mais rápido possível", prevê Ramon.



Já para o goleiro Martín Silva, a série de derrotas incomoda e quer o time ligado para não levar gols bobos.



"O bom é que já temos um jogo muito importante nessa semana e temos a chance de nos recuperar. Está sempre acontecendo um erro diferente e que nos prejudica durante as partidas. É fundamental que estejamos ligados em todos os momentos, do começo até o final, até para mantermos uma regularidade e subirmos na tabela"